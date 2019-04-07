بالصور .. حلا شيحة وأبنتها ذات الجمال الأوروبي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاركت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عددا من الصور لأبنتها الصغرى. وعلقت حلا على الصور التي ظهرت فيها بإطلالة طبيعية وبسيطة: " يوم سعيد.. لحظات لا تعوض.. ربنا يحفظ ولادنا". وقد تفاعل جمهور حلا ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى بجمال أبنتها الاوروبى، ووجود شبه بينهما. يذكر أن الفنانة حلا عادت الى التمثيل مرة اخرى عقب خلعها الحجاب حيث أعتزلت الفن منذ سنوات وتقوم حاليا بتصوي دورها بمسلسل "زالزل" مع النجم محمد رمضان،علرضة فى رمضان المقبل.

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