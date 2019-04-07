أحمد حلمي يحسم النتيجة في العرض المباشر من “ارابز غوت تالنت”

بحماسة كبيرة، اجتمعت المواهب الثمانية التي تشارك في الحلقة الثالثة من العروض المباشرة على المسرح خلف قصي وريا، للإعلان عن انطلاق التحدّي الجديد من برنامج “Arabs Got Talent” بموسمه السادس على MBC4 و”MBC مصر” و”MBC العراق”. توالى ظهور المشتركين في عروض معظمها كان مميّزاً، أمام اللجنة الثلاثية المؤلّفة من: نجوى كرم وأحمد حلمي وعلي جابر. اعتبرت نجوى أن أمام المشتركين بعد هذا البرنامج، قمم عديدة عليهم اجتيازها، وتوجّه إليهم النجم أحمد حلمي بنصيحة فحواها بأن يصدّق كل مشترك حلمه من دون أن ينخدع بإعجاب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما دعاهم العميد علي جابر إلى المثابرة كي يتمكّنوا من النجاح باستمرار.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع فريق “Freestyl’ air” من الجزائر الذي أشعل المسرح باستعراض مبهر، حصد تفاعلاً واسعاً من الجمهور وإعجاباً من اللجنة، إذ علّقت نجوى كرم: “ولّعتو المسرح”، تبعه ياسين الحبوبي من تونس الذي يؤدّي رقصات الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون بحرفية عالية، واستطاع ياسين إقناع اللجنة بموهبته لمرّة جديدة. ولم يكن فريق “Do Re Mi Fa Sol Group” من سوريا أقل تميّزاً، وأثنى حلمي على التناغم بين أعضاء الفريق، وأشاد العميد جابر بالاحترافية العالية للفريق، فيما أعطت نجوى نصيحة للفريق ل مزيد من التميّز.

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وقدّم ثنائي “Flyscrapers” من فلسطين عرضاً مميّزاً بالرقص على مبنى شاهق الارتفاع، وصفته نجوى بـ “العرض العالمي”، وعلّق العميد جابر بالقول: “أن الاحتراف هو أن تُقدّم شيئاً صعباً ويبدو أمام أعين الجمهور سهلاً”. واستطاع فريق “Golden Girls” إبهار اللجنة بعرض استثنائي من الرقص البهلواني، قبل أن يحين موعد عرض البوبينغ (Popping) الذي قدّمه “Emjay Abidar” من المغرب، والذي وصفته نجوى بـ “الخطير” إعجاباً بما قدمه، ودعاه حلمي لأن يكون على قدر المسؤولية الذي يضعها الجمهور على عاتقه، مُبدياً إعجابه بموهبته.

ومن المواهب الرياضية والفنية المتنوّعة إلى الغناء، حيث أطلّت أسمهان سيمون من الجزائر لتضفي على الحلقة جواً ملفتاً بغنائها باللغة الأمازيغية، بطريقة أشادت بها نجوى ودعتها للمثابرة وأن تكمل دراسة الفن والصوت والغناء. أما مسك الختام فكان مع فريق “Mayyas” من لبنان، الذي حشد مجموعة من المواهب الصغيرة سناً، لكنهم من أصحاب المواهب الكبيرة، الذين ملأوا المسرح حياة، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، وأثنت نجوى على ما قدّمته هذه الفرقة التي كانت منحتها “البازر الذهبي” في المرحلة الأولى، ووعدتهم بأن يجمعها معهم عملاً فنياً في وقت قريب، وأشاد بهم العميد جابر خصوصاً وأنهم لا يتلقّون دعماً رسمياً، وأكد حلمي بأنهم فاقوا مرحلة الاحتراف.

وفي لحظة النتائج، اجتمعت المواهب على المسرح في انتظار وقت الحسم والإعلان عن المتأهّلين الاثنيْن، فحصل فريق Mayyas من لبنان، على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، كما كان على اللجنة أن تختار بين الموهبتيْن الحاصلتيْن على المركزيْن الثاني والثالث من تصويت الجمهور، أي بين فريق FLYSCRAPER وفريق Freestyl’ air، فأعطى العميد جابر صوته للفريق الأول، فيما اختارت نجوى الثاني، ليحسم حلمي النتيجة بتصويته لفريق Freestyl’ air.

الجدير ذكره أن وائل منصور- مقدّم حلقات “Arabs Got Talent Extra” – – كان يواكب المشتركين الثمانية لحظة بلحظة من وراء الكواليس ويشجّعهم قبيْل موعد العرض الخاص بهم.