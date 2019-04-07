- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرتْ الفنّانة المصريّة، حلا شيحة، صورًا حديثة لها، مع إحدى بناتها من زوجها الكنديّ، يوسف، الذي تزوّجت به عام 2006.
وظهرتْ حلا في الصّور التي نشرتها عبر إنستغرام، وهي تحتضن ابنتها، وتعلّق قائلة: "يوم سعيد لحظات لا تعوض".
وحظيتْ الصّور بتفاعل واسع بين متابعي الفنّانة، الذين أبهرهم ملامح ابنة "شيحة"، وأّكدوا أنّها تشبهها كثيرًا، ودعوا الله أنْ يبارك لها فيها.
يُذكر، أنّ حلا شيحة، تصّور هذه الأيام أوّل فيلم لها تنافس به في المهرجانات السّينمائيّة، وقالت خلال لقاء تلفزيونيّ لها، إنّها تُجسّد في الفيلم شخصية مذيعة، تعمل على إنجاز تقرير عن شاعر من الإمارات، هو طرفة بن العبد، الذي قُتل في سنّ الشّباب في زمن بعيد.
ومن المقرّر أنْ تشارك حلا بالفيلم، في مهرجانات سينمائيّة، ليصبح العمل الأوّل لها، بعد عودتها للفنّ. كما أنّه يُعدّ أوّل عمل سينمائيّ، بعد ما يقرب من 13عامًا منذ اعتزالها من فيلم "كامل الأوصاف"، مع الفنّان الرّاحل، عامر منير.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تنشرُ صورتها مع ابنتها.. والجمهور يُشبّهها بها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.