شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نسرين أمين تخطف الأضواء فى حفل "موريكس دور" ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نسرين أمين على حضور حفل توزيع جوائز "موريكس دور" الذى أقيم مساء أمس، السبت، فى العاصمة اللبنانية بيروت، والذى حصد فيه أمير كرارة حائزة أفضل ممثل وفازت نيللى كريم بجائزة أفضل ممثلة وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة.

وتألقت نسرين على السجادة الحمراء للحفل مرتدية فستانا أسود من الجلد أظهر أناقتها وأنوثتها وخطفت به الأضواء خلال الحفل، وكشف عن صور إطلالتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام وو"فيس بوك" ولاقت إعجابا كبيرا من الجمهور.

وتستكمل نسرين أمين تصوير مشاهدها فى مسلسل "زلزال" عقب عودتها من لبنان مباشرة، وتشارك فى بطولة العمل إلى جانب محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



نسرين أمين

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الفنانة نسرين امين



نسرين امين



الفنانة نسرين أمين