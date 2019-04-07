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شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تحتفل بعيد الميلاد الخامس لابنها "رام".. ماذا فعلت؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربى، اليوم الأحد، بعيد ميلاد ابنها "رام"، حيث بلغ طفلها 5 سنوات من عمره، ونشرت الممثلة والمغنية اللبنانية صور على مختلف منصات التواصل الاجتماعى للاحتفال بهذه المناسبة، معلقة عليها بالتهنئات لابنها الصغير.
وقالت الفنانة اللبنانية رزان مغربى، فى تهنئتها لابنها بعيد ميلاده الخامس، "حبيبى وحياتى "رام" عيده اليوم.. من 5 سنين الله بعتلى أحلى هدية وكل يوم وكل لحظة بشكر ربنا على "رام".. الله يحميك وعقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح".
رزان مغربى تحتفل بعيد ميلاد ابنها رام
رزان مغربى تهنىء ابنها بعيد ميلاده الخامس
تهنئة رزان مغربى لابنها بعيد ميلاده الخامس
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