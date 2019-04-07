شكرا لقرائتكم خبر عن "شوفوا حلاوته يا ناس".. لحظات لا تعوض فى حياة حلا شيحا × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات لا تعوض.. هكذا علقت الفنانة حلا شيحا، التى تمنت لجميع الآباء والأمهات ألا يحرمن من أطفالهن، تعليقا على صورها مع طفلها، حيث قالت "يوم سعيد.. لحظات لا تعوض.. ربنا يحفظ ولادنا كلهم".



حلا شيحا مع ابنها

يشار إلى أن النجمة حلا شيحة، تشارك فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وظهرت مؤخرا فى صورة جمعتها مع الفنانة حنان سليمان، التى تجسد دور والدتها خلال الأحداث، وهما مرتديتان "عباءات سوداء".



ابن الفنانة حلا شيحا

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وتجسد حلا شيحا خلال الأحداث دور فتاة شعبية تعمل على عربة فول مع والدها فى موقف ميكورباص، حتى تلتقى بـ"محمد رمضان" وتبدأ قصة حب بينهما وتتوالى الأحداث.



ابن الفنانة حلا شيحا

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.