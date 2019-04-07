شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشيلسى هاندلر شربت مخدرات واتعالجت نفسيا بسبب ترامب..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016 كان بمثابة صدمة كبيرة لكثير من الأمريكيين، ولكن بشكل لم يتوقع أحد أثاره عليهم، فرغم ظهور تلك الصدمة فى ردود الفعل حينها، ولكن من كان يتخيل أن يؤدى هذا الفوز فى الانتخابات الأمريكية بالبعض إلى عيادات العلاج النفسى.

هذا ما حدث مع الممثلة الكوميدية والناشطة الأمريكية تشيلسى هاندلر، التى قالت - بعد 3 سنوات من حكم ترامب للولايات المتحدة الأمريكية - إن فوز دونالد ترامب فى عام 2016 أوصلها لحالة قادتها إلى الانقباض ووصلت بها لحالة نفسية سيئة، وأنها بحثت عن طبيب للعلاج عقب انتهاء الانتخابات.

وأوضحت الممثلة الأمريكية، خلال ظهورها فى برنامج "رييل تايم ويذ بيل مار"، أنها مرت بما يعرف بـ"أزمة منتصف العمر"، عقب صدمة فوز ترامب وهزيمة هيلارى كلينتون، وهو الموقف الذى لم تعشه من قبل من حيث القلق الشديد، كما ذكرت أن فوز ترامب قادها أيضا لتدخين "الماريجوانا" لبعض الوقت، للتخلص من مرارة الواقع.

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تشيلسى هاندلر



تشيلسى هاندلر تتحدث عن ترامب

وقالت هاندلر، للمذيع مار - بحسب موقع فوكس نيوز الإخبارى - "كان على أن أدفع لطبيب نفسى لكى يسدى إلى نصائح إزاء ما أصابنى عن فوز ترامب، واستمر ذلك لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا"، مضيفة "عندما كان لابد من مواجهة الحقيقة والعودة إلى الماضى، فقد تذكرت أنه فى طفولتى كان قد مات أخى وأنا عمرى 9 سنوات".

وتابعت "فى البدء لم أربط بين الحدثين، لكن بدا الأمر لى كما سيكون لأناس كثيرين، محفزا عاطفيا يحث على التصبر.. وأدركت أيضا أننى كنت مدللة فى حياتى بحيث لا أعرف الغضب"، كما تحدثت الكوميدية الليبرالية عن أنها شعرت أثناء العلاج النفسى بأنها ربما بالغت فى حالة الألم، لأنها لم تتعرض لاغتصاب أو تحرش مثلا مما يثير مثل هذه الأزمة النفسية، وقالت إنها أخبرت نفسها بأنها إنسانة واعية وعليها أن تواجه الواقع، ولذا استيقظت، فى النهاية.



تشيلسى هاندلر خلال استضافتها فى البرنامج