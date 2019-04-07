مؤلف "هوجان": انتهينا من تصوير 60% وسأقدم محمد إمام بشكل مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال السيناريست محمد صلاح العزب إنه يقوم حاليا بكتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، مشيرًا أن التصوير يسير بشكل جيد.

وأضاف "العزب" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أن المخرجة شيرين عادل انتهت من تصوير قرابة 60 % من مشاهد العمل، موضحا أنه يضع على عاتقه تقديم عمل يحترم الجمهور، كما أنه يقدم محمد إمام بشكل مختلف وجديد.

يُذكر أن محمد إمام انتهى من تصوير معظم مشاهد فيلم "لص بغداد" ويقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل "هوجان"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز و أوس أوس، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.