شاهد.. فوز الفهد لـ نورة العمري: “انت خربتي مستقبلي انت السبب”

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 12:01 مساءً - روت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، موقفًا طريفًا لشخص أراد خطبتها أمام أحد المطاعم.

وظهرت الفهد في مقطع فيديو بصحبة الفنانة نورة العمري، وهي تضحك وتقول وقف أمامي شخص أمام أحد المطاعم، وظلّ يُحدثني عن نفسه ويبني مستقبله معي، ويقول لي “أنا أحبك وأحترمك ولدي نسايب بالكويت، وأريد خطبتك”.

أوضحت الفاشينيستا أنها حينما رأته كذلك تركته وذهبت، فما كان من زميلتها الفنانة “نورة العمري”، إلا أن سحبته من قميصه وطردته، فقالت لها “الفهد” ممازحةً: “انت خربتي علي كل شيء، وضيعتي مستقبلي”.

وتعدُّ الفهد من أشهر الفاشينيستات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه عام 2014.