قتل إمام المسجد أثناء صلاة الجمعة وظل يردد: إنه من إخوان إبليس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في واقعة غريبة من نوعها اعتدى شاب على إمام مسجد بشارع الأمراء بمنطقة الهرم بالقاهرة، أثناء أدائه صلاة الجمعة.

ولفظ الإمام أنفاسه بعد توجيه عدة طعنات له على يد يدعى “أحمد. ح”، في العقد الرابع من العمر، بعدما تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، ثم سدد له طعنات.

وجاء على لسان أحد الشهود: “القاتل جه وقال للإمام اقرأ آية الكرسي مرتين، قاله مش هقراها الجمعة دي، قاله هتقراها غصب عنك، فالإمام قاله هقراها الجمعة اللي جاية”.

وتابع: “المصلين ردوا عليه وقالوله الإمام محدد خطبته، واللي هيقراه فيها ولو مش عاجبك امشي، وأول لما الإمام سجد أول سجدة، اتقدم وداس على الناس وإداله 3 طعنات في ضهره”.

واستطرد: “القاتل معندوش أي مشاكل نفسية ومقيم جنبنا في الدور الرابع، عمر الإمام ما أضر حد وكل جمعة بييجي ولا عمره زعل حد وعنده 27 سنة ولسه متجوز ومعاه عيلين”.

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وأوضح: “محصلش أي خلاف قبل الخطبة غير بتاع قراءة آية الكرسي، وسمعنا الإمام بيقول (آه) 3 مرات، وواحد من الناس كان قاعد حذره إنه ممكن يحصل حاجه النهارده، ولما مسكناه قال دا من إخوان إبليس”

بداية الواقعة، بتلقي المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم الهرم، بلاغًا يفيد بمقتل إمام مسجد على يد أحد الأشخاص أثناء صلاة الجمعة، باستخدام سكين، وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم لحين وصول الشرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات شرطية تابعة لقسم الهرم إلى موقع الحادث، وتحفظت على المتهم.

وأظهرت التحريات أنه أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة، هجم المتهم «أحمد. م»، ٤١ سنة، منقطع عن العمل، يعاني من انفصام في الشخصية، على «محمد. خ» ٣٥ سنة، إمام المسجد، ووجه له عدة طعنات أنهت حياته على الفور، وأسرع المصلون للإمساك به والتحفظ عليه وعلى السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء لحين وصول الشرطة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن دافع المتهم للاعتداء على إمام المسجد، يعود إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وليس سببا آخر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستجواب المتهم.