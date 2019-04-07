أمينة تقدم أغنية «اخلع»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توجهت المطربة المصرية أمينة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لبدء تصوير دويتو جديد مع الفنان اللبنانى أمير يزبك، والراقصة راشيل التى تشارك في فكرة استعراضية داخل كليب والذي يحمل اسم “اخلع”.
والأغنية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة، وإخراج ادوار بشعلاني، ومن المقرر أن يتم عرضه على القنوات الفضائية المصرية
وجاءت الأغنية على شكل دويتو، حيث تقول: عازمك الليلة عالرقصة.. بدنا نرقص.. بدنا ننسى.. وكلن يجتمعوا حوالينا.. وتبقى عيون الكل علينا.. اخلع..يلا..اخلع..السهرة وبدها تولع.. كلّو عم يتدلع..اخلع..يلا..اخلع.
وكانت أمينة قد خضعت، مؤحرا، لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير شريف مختار، حيث ظهرت في الصور بلوك جديد ومختلف غير من ملامحها، وجعلها تغير النمط التقليدي الذي اعتاد عليه الجمهور، وارتدت ملابس من اللون الفيروزي اللامع، وكانت تجلس على الدراجة النارية.
أكثر ما لفت أنظار الجمهور لأمينة هو الشعر الكيرلي القصير الذي غير من ملامحها، كما وضعت الفنانة ماكياج جعلها تبدو أكثر إشراقا وفتنة.
فانز المطربة الشعبية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها الأخاذ، وأثنت على ملابسها واللوك الجديد الخاص بها.
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