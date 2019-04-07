سميرة أحمد تعود للسينما بعد غياب 32 عاما

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعقد الفنانة المصرية الكبيرة، في الوقت الحالي، جلسات عمل مكثفة مع السيناريست يوسف معاطى، وذلك من أجل الاستقرارعلى قصة الفيلم الذى يجمع بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد غيابها عن السينما لحوالى 32 عاما.
وكانت الفنانة الكبيرة قد تعاونت مع يوسف معاطي، قبل ذلك في مسلسل “ماما فى القسم” الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.
وكشفت النجمة الكبيرة في تصريحات صجفية، أنها في مرحلة التفاصيل المبدئية للفيلم وسوف يتم الإعلان عنها بعد الاستقرارعلي القصة والأبطال المشاركين فيه.
ويعد مسلسل «ماما فى القسم»، آخرأعمال الفنانة سميرة أحمد، وعرض فى رمضان 2010، وشارك فى بطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمى، وياسر جلال، والمطرب الشعبى عبد الباسط حموده، وتأليف يوسف معاطى وإخراج رباب حسين.
وعلى جانب أخر، أعربت الفنانة المصرية عن سعادتها بعد تكريمها الأخيرمن الرئيس عبدالفتاح السيسى لها فى احتفالية المرأة المصرية، واصفه اياه، بأنه تكريم للفن والمرأة مشيدة باهتمامه بالفن وموجهة له كل الشكر.
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