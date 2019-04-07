جين فوندا تكشف عن معاناتها مع مرض السرطان.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أفصحت أيقونة هوليوود جين فوندا، عن العديد من تفاصيل حياتها، كما أنها احتلت غلاف المجلة بأناقتها وجاذبيتها المميزتين، وجاء ذلك في مقابلة مميزة مع مجلة “فوج” البريطانية،

النجمة العالمية ذات الـ83 عامًا، بدت غاية في الأناقة بفستان أبيض أنيق ومكياج بسيط منعش على غلاف المجلة، كما شاركت بإطلالتين مختلفتين في جلسة تصوير لصالح المجلة.

النجمة العالمية فتحت قلبها وتحدثت عن العديد من أمور حياتها، أبرزها معاناتها مع سرطان الجلد، كما كشفت أنه أثناء حضورها حفل “جولدن جلوب” لعام 2016، وارتدت فستانًا أبيض أنيقًا ذا طبقات عديدة من الكشكشة تزين منطقة الصدر، واختارت هذا التصميم لإخفاء ضماداتها؛ إذ كانت خضعت للتو لجراحة استئصال ثدي!.

وأضافت النجمة الحائزة مرتين على جائزة الأوسكار، والتي خضعت لجراحة استئصال ورم في الثدي في 2010، إن معركتها مع المرض “مستمرة”.

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وتحدثت جين فوندا، أيضًا عن المشاكل الصحية الناجمة عن التقدم في السن، وكشفت عن إصابتها بهشاشة العظام وراثيًا، إذ كان والدها الممثل الشهير “هنري فوندا”، مصابًا بالمرض نفسه، وشقيقها أيضًا، كما كشفت أنها خضعت لجراحة لتغيير مفصل إحدى ركبتيها قبل سنوات، بينما كشفت أنها ستخضع لأخرى في ركبتها الثانية قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الممثلة الأمريكية التي سبق لها الزواج 3 مرات عن حياتها العاطفية، إذ كشفت أنها عزفت عنها نهائيًا؛ لأنها تجعلها “تتخلى عن نفسها وتهملها”، ويُذكر أن “فوندا” تزوجت سابقًا من ” تيد تيرنر” مؤسس شبكة “سي إن إن” لمدة 10 سنوات، حتى عام 2001، كما تزوجت السياسي ” توم هايدن ” في 1973 بعد عام من انفصالها عن المخرج “روجر فاديم”.

وعن تخليها عن الارتباط، قالت “فوندا”: “لا يمكنني الارتباط، فقد ارتبطت مرات عديدة بعد انفصالي عن تيرنر، ولكن الأمر لا ينجح هذا هو فشلي، فعندما أكون في علاقة، أتخلى عن نفسي”.

وعلى الرغم من بلوغها عمر الـ83 عامًا، إلا أن “فوندا” قالت: إنها تشعر الآن أنها أفضل، كما قالت: إنها دائمًا ما كانت ترى السيدات ضعيفات وضحايا، وقالت: إن سبب ذلك هو “انتحار والدتها “؛ إذ أوضحت أنها دائمًا ما كانت تعيش بشخصيتين أو وجهين منذ فترة المراهقة حتى سن السبعينيات.

وأوضحت النجمة العالمية أنها دائمًا ما كانت تحرص على الظهور قويةً، قائلة: إنها كانت تخشى أن تُرى على طبيعتها، وأنها شخص قد يستشيط غضبًا أحيانًا ويكون قاسيًا، وأنها في بعض الأوقات لا تبدو جميلة، ومع ذلك، كشفت “فوندا” أنها تشعر بالحرية الآن.