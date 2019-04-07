انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو النجا في الكونغرس مجدداً تزامناً مع زيارة السيسي لواشنطن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 11:56 صباحاً - يعود الفنان المصري خالد أبو النجا مجدداً في 9 أبريل الجاري إلى الكونغرس الأمريكي للتحدث عن الوضع في مصر، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن.

وتعقد الجلسة الجديدة في الكونغرس الأمريكي، التي سيحضرها أبو النجا وقادة ديمقراطيون وجمهوريون ومجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، للحديث عن زيارة السيسي لواشنطن، وفقاً لـ"روسيا اليوم"

ونشر موقع "Pomed"، وهو منظمة غير حزبية ولا ربحية وموقوفة على دراسة كيف يمكن للديمقراطيات الحقيقية أن تتطور في الشرق الأوسط، أمس السبت، ملصقا إعلانياً يتحدث عن الجلسة المرتقبة.

Advertisements

وسيعقد اللقاء بدعم من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.

وكان أبو النجا والفنان المصري عمرو واكد قد عبرا عن اعتراضهما على تعديلات قد يجري إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا عن الأوضاع الحقوقية في مصر، أثناء مشاركتهما في جلسة استماع عُقدت في إحدى قاعات مجلس الشيوخ تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي في أواخر مارس الماضي.

ودفعت تلك الجلسة نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إلغاء عضوية الفنانين أبو النجا وعمرو واكد، على خلفية لقائهما أعضاء بالكونغرس الأمريكي و"إعطاء صورة غير حقيقية عن البلاد بهدف الإضرار بالوطن"، واتهامهما بـ"الخيانة العظمى".