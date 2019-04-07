كارول سماحة تحطّم المليون الأوّل في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد النجمة اللبنانية كارول سماحة نجاح أحدث أعمالها المصوّرة، كليب “المطلقة” منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى والفضائيات العربية.

وحقق الكليب أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة كارول على موقع “يوتيوب” الشهير.

وتلقي كارول في العمل قصيدة من كلمات علي المولى تختتمها بمقطع غنائي يحمل توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.

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لمشاهدة فيديو كليب أغنية “المطلق”: