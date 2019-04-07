وفاة الفنان إسماعيل محمود .. الابن العاق لـ الغرباوي في العصيان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - توفي اليوم الفنان إسماعيل محمود، بعد صراع مع المرض ، وتشييع الجنازة من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية بعد صلاة العصر.

وذكرت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "البقاء لله رحل الفنان إسماعيل محمود ...إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري (الإسكندرية ) والعزاء بنفس المكان والبقاء لله وحده".

يذكر أن إسماعيل محمود ممثل مصري، ولد بالإسكندرية، ودرس القانون، ثم بعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس الدراما، ولعب في البداية عدة أدوار صغيرة ، منها فيلم "حد السيف"، ومسلسل "غوايش"، ثم بعد ذلك تاوالت أعماله التي حققت له النجاح.

وعلق فى اذهان جمهوره بدور الأبن العاق بمسلسل العصيان حيث جسد دور عاصم "الغرباوى" أبن الفنان محمود ياسين .

وكان مسلسل صاحب السعادة هو آخر عمل فني شارك به إسماعيل محمود، وتعاون من خلاله مع النجم عادل إمام.