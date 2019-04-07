إعادة هيكلة للقنوات المصرية وسط التحضيرات لـ"رمضان"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأت مجموعة إعلام المصريين خطة إعادة هيكلة للقنوات المصرية الخاصة التي تمتلكها ضمن خطة تطوير يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وأعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية(إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين) عن بدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لهم معلناً إصدار القرار بتشكيل لجنة تنفيذية عامة تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والأهداف وكذلك ادارة الهيكلة المطلوبة في شركات المجموعة الخاصة بالقنوات الفضائية.

وأكد مرسي، أن اللجنة تتشكل برئاسته وعضوية المهندس حسام صالح وسمير يوسف وحازم شفيق وهشام سليمان. فيما أعلن عن تكليف حازم شفيق برئاسة القنوات العامة لشبكتي اون والحياة، كما أكد على استمرار سمير يوسف رئيساً لقنوات سي بي سي، وهشام سليمان رئيسا لقناة دي ام سي العامة.

وبدأت اللجنة التفيذية اجتماعاتها برئاسة تامر مرسي، وتم الاتفاق على عدد من القيادات لتكليفهم بمهام مختلفة. حيث جاء تكليف ألبرت شفيق مديراً لقناة اكسترا نيوز ومشرفاً علي قنوات الأخبار بالمجموعة، وأيمن سالم رئيساً لقناة أون سبورت، ومحمد سمير مديراً لقناة سي بي سي سفرة. كما تم إسناد إدارة قنوات الدراما التابعة للمجموعة ليسري الفخراني، وكذلك تكليف محمود مسلم بالإشراف على السياسة التحريرية والمحتوى السياسي في القنوات التابعة للمجموعة وتكليف خالد مرسي منسقاً عاماً لقنوات أون والحياة.

واختيرت شركة ورلد ميديا وكيلا اعلانياً حصريا لشبكات اون و الحياة و سي بي سي و دي ام سي، ومن المتوقع أن يتم إعلان قيادات للقطاعات المختلفة لإدارة الشكل الجديد للقنوات التلفزيونية في ظل اطار الهيكلة الجارية. بالإضافة إلى البرمجة الرمضانية للشاشات خلال الشهر الجاري.

