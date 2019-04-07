ورثة العندليب يعترضون على استحضاره بحفل كارول سماحة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لإحياء الحفل الغنائي الضخم على مسرح قاعة المنارة بالقاهرة يوم 19 ابريل الجاري حيث ستستحضر روح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لتشاركه الغناء من خلال تقنية الهولوجرام التي تُستخدم للمرةِ الأولى على المسرح في الحفلات الجماهيرية بمصر، وتتشارك معه تقديم مجموعة من اجمل أغانيه الخالدة بمصاحبة أوركسترا موسيقي يضم 70 عازفاً بقيادة المايسترو جورج قلته.

ويبدو أن الحفل الذي طُرِحَت تذاكره اعتباراً من اليوم سيواجه مشكلات مع ورثة العندليب بعدما أعلن محمد شبانة نجل شقيق العندليب اعتراض العائلة على الحفل خاصة وأن صنّاعه لم يحصلوا على موافقة الورثة مؤكداً على أنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة خلال الأيام المقبلة لوقف الحفل.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استحضار روح العندليب على المسرح بهذه التقنية، لكنها التجربة الأولى في القاهرة.