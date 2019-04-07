صابرين تخوض دراما رمضان المقبل بـ"فكرة بمليون جنيه"

كشفت الفنانة صابرين عن اشتراكها في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. وقالت صابرين، خلال تصريح خاص لها إلى "العرب اليوم": "للمرة الأولى أقدم كوميدي بهذا الشكل إذ قدمت كوميديا من قبل في أكثر من عمل إلا أنني في هذا العمل كوميديانة". وأكدت أن العمل جيد ومكتوب بحرفية كبيرة قائلة: "الفنان علي ربيع العمل معه متعة وجميع أسرة العمل روحهم جميلة، وأنا مستمتعة كثيرا بهذا العمل وأراهن على نجاحه". أقرأ أيضاً :

يذكر أن "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري وإخراج وائل إحسان.

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