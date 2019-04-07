شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..صوفيا فيرجارا تتألق فى شوارع بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت صوفيا فيرجارا أثناء سيرها فى شوارع بيفرلى هيلز حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي وهي ترتدي طاقم كاجوال ببنطلون جينز وتيشرت باللون الأزرق.

النجمة الكولومبية ذو الـ 46 تعتبر واحدة من أعلي النجمات أجراً فى الدراما أمريكية حيث صنفت من مجلة فوربس فى وقت سابق بأنه الأعلى أجراً على صعيد الدراما الأمريكية بفضل الأدوار التى قامت بلعبها على صعيد الدراما فى أبرز الأعمال التي قامت ببطولتها.

كما تعد فيرجارا من ابرز النجمات التى تمتلك خط إنتاج للملابس النسائية حيث تروج له عن طريق السوشيال ميديا التى تحتل فيها مكانة كبيرة بفضل الملايين من متابعيها.

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