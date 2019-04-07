وفاة الفنان إسماعيل محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

توفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الفنان إسماعيل محمود؛ إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

قال الفنان أشرف زكي، في تصريحات لمصراوي: "إنه سيتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية والعزاء بنفس المكان".

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الفنان إسماعيل محمود من مواليد عام 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".

ومن برز أدواره مشاركته في مسلسل "العصيان"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".