فشل مع "عكاشة" وقدم "لير" مرتين واستعان بزوجته لهذا السبب.. تفاصيل علاقة الفخراني بالمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحل اليوم ميلاد الفنان الراحل يحيى الفخراني، الذي وُلد في 7 أبريل 1945، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، عقب تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة إلا أن حبه للتمثيل خاصة اشتراكه بفريق التمثيل بالكلية دفعه لاحتراف المهنة، إذ قدم العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية والمسرحية.

بدأ بمسلسل الرجل والدخان عام 1973، وفي عام 1979 اشتهر من خلال مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا، وتوالت أعماله التلفزيونية في نجاح، مقدما السلسلة الشهيرة ليالي الحلمية، ومن أعماله المسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور مسرحية (الملك لير).

ويستعد الفخراني الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ74، لعرض مسرحية "الملك لير" من خلال "كايرو شو" للمرة الثانية في تاريخه، ونرصد لكم في هذا التقرير علاقة الفنان يحيى الفخراني بالمسرح.

ليلة من ألف ليلة وليلة "2015"

تدور أحداث القصة حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب، على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

المسرحية من بطولة يحيى الفخراني وضياء عبدالخالق ولطفي لبيب وسلمى غريب وهبة مجدي ومحمد محسن من تأليف بيرم التونسي وإخراج محسن حلمي.

وأهدى الفنان يحيى الفخراني أول ليلة من عرض المسرحية إلى روح الفنان الراحل نور الشريف، ولجأ إلى زوجته الكاتبة لميس جابر لتوضيح بعض الكلمات غير المفهومة في نص المسرحية، نظرا لوجود كلمات تعود إلى التراث القديم للشاعر بيرم التونسي، وحققت المسرحية في موسمها الأول إيرادات كبيرة لم تحدث في تاريخ مسرح الدولة، وفي الموسم الثاني من المسرحية اعتذر ضياء عبد الخالق عدم الاستمرار، لانشغاله بتصوير "سلسال الدم"، فحل الفنان وليد فواز بدلا منه.

الملك لير "2001"

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه علي بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغري لم تريد أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وفي أثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء علي كل شيء، وتطردا والدهما، الذي لا يجد الملاذ سوي لدى ابنته الصغرى.

واعتذرت الفنانة سوسن بدر عن عدم استكمال أداء شخصية "قونريل" بعام 2003، بعد وفاة زوجها الكاتب محسن زايد، وحلت محلها الفنانة نرمين كمال.

المسرحية عن الرواية الشهيرة لويليام شكسبير وترجمتها فاطمة موسى، وأخرجها أحمد عبد الحليم، وأخرجها للتلفزيون المخرج جمال عبد الحميد، ولكن لم يتم عرضها.

وتعاقد الفنان يحيى الفخراني مع فرقة "كايرو شو" لتقديم المسرحية مرة أخرى، مع إضافة خدمة الترجمة الفورية في المسرحية، ومن المنتظر عرض المسرحية يوم 10 أبريل الجاري.

جوازة طلياني "1998"

فيلومينا فتاة من قاع مدينة نابولي الإيطالية‏ يضطرها فقرها الشديد وحاجتها إلى الرذيلة، ولكن باعتبار أن الإنسان كيان شديد التعقيد‏، فهي من داخلها رافضة تماما لهذا الاتجاه‏ فهي تؤمن بالأمومة‏،‏ بل مولعة بالأبناء تفيض حنانا بما يمكن اعتبار أن أهم مشاعرها هي الأمومة،‏ ومن أجلها تعيش شبه خادمة لدومينكو سوريالو، ذلك الوجيه الذي يعيش لملذاته ضاربا عرض الحائط بكل القيم، وبالطبع مع هذا لا يعترف بأي مسئولية، وتضطره فيلومينا في النهاية إلى أن يتزوجها بعد أن مثلت أنها مشرفة على الموت، ولكن بعد الزواج تقفز من فراش المرض، الذي لم يكن سوى خديعة لتنتزع لنفسها ولأبنائها الثلاثة حياة وكيانا مشروعا، خاصة أن أحدهم ابن له، لكنها لا تبوح له مطلقا من هو، حتى تحافظ كأم على أن يلقي الثلاثة نفس المعاملة ونفس الحقوق‏.

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المسرحية من بطولة يحيى الفخراني ودلال عبد العزيز وخالد محمود ونادية محمود وسوزان بكر وياسمين النجار، من تأليف إدواردو دي فيليبو، وإخراج ماريانو ريجيلو، وأخرجها للتلفزيون المخرج جمال عبد الحميد، وتم عرض المسرحية في 29 اكتوبر 1998.

البحر بيضحك ليه "1990"

عُرضت المسرحية في صيف عام 1990 بمسرح السلام بمنطقة مصطفى كامل في الإسكندرية، النص المسرحي للكاتب أسامة أنور عكاشة، حاول خلاله استغلال النجاح الكبير لمسلسله ليالي الحلمية، فكتب النص وشارك في تمثيله معظم نجوم هذا العمل، لكن النص الجديد لم يكن مترابطا بقدر كاف، ولم يكن جاذبا للمتلقي، وتوقف عرض المسرحية بعد عدة أسابيع، وقد شهدت الظهور الأول للممثلتين الشابتين آنذاك نشوى مصطفى ولمياء الجداوي، المسرحية من بطولة يحيى الفخراني وصفية العمري وصلاح السعدني وحسن مصطفى وعبد الله فرغلي ووحيد سيف.

مسرحية البحر بيضحك ليه

حضرات السادة العيال "1988"

تدور أحداث القصة حول (الشرنوبي) الرجل البخيل، الذي يموت أخوه ويترك له من بعده خمس أولاد أيتام لكي يتكفل بهم وبرعايتهم وتربيتهم، وبالرغم من تميزه بالبخل الشديد، فإن أولاد أخيه الراحل يدفعونه نحو الإنفاق، والقيام بهذا الفعل الذي هو مخالف لطبيعته.

والمسرحية من بطولة يحيى الفخراني وسماح أنور وممدوح وافي وتيسير فهمي وعبد الله محمود والمنتصر بالله من تأليف مجدي الإبياري وإخراج حسن عبد السلام.

راقصة قطاع عام "1985"

كازينو حكومي يتعرض لخسائر مادية كبيرة بسبب إحجام الجمهور عن حضور فقراته، فيبتكر اثنان من موظفيه (محمد الصاوي وخليل مرسي) فكرة استقطاب راقصة شرقية لتجذب الجمهور لمسرح الكازينو ويحقق إيرادات عالية، تروق الفكرة للمدير العام ويوافق عليها، ويطلب من الموظفين عرضها على المدير المالي (يحيى الفخراني) لاعتمادها، وهو معروف بتشدده وصرامته الشديدة، وعلى مضض يوافق بسبب تعرضه لأزمة مادية كبيرة، وعبء ثقيل في علاج والدته المريضة، وبالفعل يتعاقد مع الراقصة (سماح أنور) وفرقتها (فؤاد خليل ومحمد فريد ومحمد الشرقاوي)، فتتصاعد الأحداث الكوميدية.

بكالوريوس في حكم الشعوب 1978

قام انقلاب ثلاثي قاده طلاب السنة الثانية فى الكلية الحربية ''بدعم واشنطن'' وطلاب السنة الثالثة ''بدعم موسكو'' وطلاب السنة الرابعة ''بدعم لندن''، لكن سرقت الاضطرابات والاعتصامات والثورات والثورات المضادة والثورات المضادة للثورة المضادة، وعندما جاء الرئيس ومنح الحريات للشعب ومنها حرية السفر غادر الشعب كله البلد فلم يجد الرئيس من يرد على تليفوناته، وعندما غادر المواطن الأخير البلد نسى أن يطفئ وراءه الأنوار، فأصبح هناك نور بلا شعب بعد أن كان شعب بلا نور.

المسرحية من بطولة نور الشريف ويحيى الفخراني ومحمد البشاري وليلى علوي وعلي الشريف وممدوح وافي، وتأليف علي سالم وإخراج فيصب عزب، وتم العرض الأول على خشبة المسرح الجديد بباب اللوق بالقاهرة، بتاريخ 9 نوفمبر عام 1978م.

وقدم الفخراني مسرحية البهلوان "1988" عن رائعة يوسف إدريس، ومسرحية واحد في المليون "1982"، ومسرحية حب وفركشة 1974، من تأليف صلاح جاهين وإخراج كرم مطاوع، ومسرحية مطلوب على وجه السرعة، و"آخر كرم" من إخراج عزت عبدالغفور، و"فندق السعادة الزوجية" من إخراج محمد البشير.