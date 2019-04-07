الموريكس دور: أنغام سعيدة بزواجها.. ونجوم مصر ولبنان سيطروا على الجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 10:32 صباحاً - عادت بيروت من جديد لتخطف الأضواء في حفل الـ "موريكس دور" بدورته التاسعة عشر للطبيبان زاهي وفادي حلو يوم أمس في حفل في "كازينو لبنان" امتّد حوالي 4 ساعات ، وتمّ نقله مباشرة عبر محطة "إم تي في" اللبنانية.



قائمة متنوعة للغاية من الفائزين قدمها الحفل ليلة أمس لجوائز طال انتظارها لبعض الأشخاص أمثال الممثلتان اللبنانيتان وفاء طربيه وختام اللحام بعد مسيرة فنية طويلة، كما كان هناك فائزون لم يحصلوا على الجائزة الذهبية للمرة الأولى.



كما لم تخرج جوائز الموريكس دور بدورته الـ 19 هذا العام عن التوقّعات، إذ أنّ الأعمال التي نالت جوائز تكريميّة كانت الأعمال الضاربة في العام 2018، وكانت حصة الأسد لعملين لشركة "ايغلز فيلمز" للمنتج جمال سنان "تانغو" و "ثورة الفلاحين".

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ورغم غياب فقرات فنيّة من برنامج الحفل بسبب تعذّر حضور كل من فارس كرم والمخرجة نادين لبكي لم تُحجب الجائزة عن الفنانين الذين اعتذروا عن الحضور، إذ أنّ غيابهم المبرّر لم يحل دون وجودهم في الحفل عبر فيديوهات مسجّلة لكل منهم.

الحفل خرج من دون أيّة أخطاء من تلك التي تحدث عادةً في البث المباشر، وسار كما خطّط له المنظّمون، الذين نجحوا في جمع نجوم من لبنان وسوريا ومصر وتركيا وفرنسا في حفلٍ واحدٍ مع غياب ملاحظ لمكرمين من تونس والجزائر والخليج.



السجادة الحمراء تغص بالمشاهير



المكرمون بدأووا يتوافدون على السجادة الحمراء منذ الساعة السابعة والنصف مساء، وكانوا يترنحون بالنكات فيما بينهم، فمن كان يلتقي بزميل له كان يبادر إلى إلقاء التحية مباشرة عليه، ومن كان على خلاف مع زميل آخر له، كانت السجادة الحمراء نقطة التقاء لصلح ينهي الخلاف الحاصل بينهم.



على السجادة الحمراء تمكنت الفنانة المصرية أنغام وزوجها أحمد إبراهيم من خطف الأضواء، لاسيما بعد زواجهما المفاجىء الذي شغل الوسط الفني في الآونة الأخيرة، فدخلا على وجه السرعة إلى قاعة الإحتفال دون الإدلاء بأي تصاريح. وصرحت أنغام بعد نيلها لجائزة أفضل مطربة عربية لـ"الخليج 365" بأنها سعيدة بزواجها كردّ مباشر منها على كل من يحاول الإصطياد في المياه العكرة بينها وبين زوجها.



وقد قدمت لها جائزة الموريكس عن فوزها بفئة أفضل مطربة عربية للعام ٢٠١٨ الزميلة مديرة تحرير الخليج 365 كاتيا دبغي والملحن نور الملاح.

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بطلا "الطائر المبكر" جان يمان وديميت أوزدمير تمكنا من سرقة الأضواء منذ لحظة وصولهما ولغاية مغادرتهما الحفل بعد ساعة من بدئه تقريباً. في الداخل رقصت ديميت على أغنية "حلم الأرض" للفنانان ملحم زين ومعين شريف. ورغم أن حضورهما كان محبباً إلا أنه كان مستغرباً عدم ارتياح جان في الحفل، وحاول هو وزميلته مغادرة الحفل للسهر في إحدى الأماكن في بيروت قبل أن يستقلا طائرتهما ويعودا إلى تركيا اليوم.



في الداخل أيضاً كانت طاولة الفنان تامر حسني والممثل عابد فهد وزوجته زينة يازجي يسودها الوفاق. فكان يجلس على يمين عابد الممثلة ستيفاني صليبا التي تقاسمه بطولة مسلسل "دقيقة صمت" في رمضان المقبل. عابد تحدث عن ستيفاني لـ "الخليج 365" تتابعون ماذا قال عنها في فيديو حصري من الحفل.

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كما كان حضور تامر حسني محبباً ولم يتذمر من التقاط محبيه للصور التذكارية معه. وكان لافتاً اللفتة التي قام بها النجوم المصريين حين تجمعوا لأخذ صورة تذكارية توثق لحظات فوزهم بجائزة الـ "موريكس دور" أبرزهم: "نيللي كريم وأمير كرارة وتامر وأنغام وبوسي شلبي.



كارول سماحة الفنانة التي نالت جائزة أفضل مطربة لبنانية عبرت لـ"الخليج 365" عن سعادتها بهذا التكريم الذي هو بمثابة إضافة كبيرة لها في مسيرتها، معتبرة أنها لم تقم بغناء أغنيتها الأخيرة "أنا المطلقة" التي أحدثت ضجة كبيرة لدى طرحها بالأسواق كونها لا تناسب جو الحفل".



الجوائز:



- موريكس خاص تكريمي لـ طوني أبي كرم كأفضل شاعر غنائي متميز.

- موريكس خاص تكريمي لـ بودي نعوم كأفضل موسيقي وموزع متميز.

- موريكس فخري تكريمي لللممثلة الفرنسية والعالمية ايمانوييل بييار عن مجمل أعمالها.

- موريكس فخري تكريمي لـ نادين لبكي كافضل مخرجة وممثلة لبنانية عالمية وجائزة تميز عن فيلمها اللبناني "كفرناحوم".

- موركس فخري تكريمي لـ وفاء طربيه عن مجمل مسيرتها.

- جائزة تكريمية خاصة لكل من جان يامان وزميلته في مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير.

- موريكس تكريمي لكل من ملحم زين ومعين شريف عن أفضل صوت وأفضل اداء وأفضل أغنية وطنية "حلم الأرض".

- موريكس فخري تكريمي لـ وفاء خليفة كأفضل إعلامية عربية عن كامل مسيرتها.

- موركس فخري تكريمي لممثل سويسري فرنسي- عالمي عن مجمل اعماله يعود لـ فينسان بيريز.

- موريكس فخري لـ عابد فهد كأفضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في مسلسل "طريق".

- موريكس فخري لـ ورد الخال كأفضل ممثلة دور أول في مسلسل "ثورة الفلاحين".

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ "الموريكس" ذهبت للمثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عن دورها المتميز في مسلسل "كارما".

- موريكس فخري لـ كارول سماحة عن فئة نجمة الغناء اللبنانية للعام ونجمة المهرجانات والاستعراضات.

- جائزة افضل مسلسل لعام ٢٠١٩ "تانغو" وأفضل انتاج درامي لمسلسل "ثورة الفلاحين" تعود للمنتج جمال سنان.

- موريكس فخري لـ رندة كعدي كأفضل ممثلة عن دور مساند في مسلسل "ومشيت".

- موريكس فخري لـ تامر حسني كأفضل نجم غناء عربي للعام وأفضل شباك تذاكر عن فيلم "البدلة".

- موريكس فخري لـ ظاهرة العام في التمثيل للشاب جيري غزال عن دوره في مسلسل "أم البنات".

- موريكس فخري لـ باسم مغنية كأفضل ممثل لبناني دور أول عن مسلسلي "تانغو" و "ثورة الفلاحين".

- جولي بيتري تستلم موركس فخري تكريمي كافضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل أعمالها.

- أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن دوره في "كلبش" تذهب إلى أمير كرارة.

- موريكس فخري لـ نيللي كريم كأفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل "اختفاء".

- موريكس فخري لـ أنغام كأفضل مطربة عربية.

- زياد برجي نجم الغناء اللبناني للعام 2018.

- كلوديا مارشليان تستلم جائزة افضل كتابة سيناريو عن مسلسل "أم البنات".

- جائزة افضل اخراج درامي للعام عن "أم البنات" و "ثورة الفلاحين" تعود للمخرج فيليب أسمر.

- جائزة أفضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل عن دورها في "تانغو" تعود إلى دانييلا رحمة.

- "مورين" أفضل فيلم سنمائي لبناني للعام 2018 للمخرج طوني فرج الله.

- موركس فخري تكريمي لـ ختام اللحام كأفضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها.

- فادي أندراوس يستلم موريكس أفضل ممثل عن دور مساند عن مسلسل "حبيبي اللدود".

- موريكس خاص تكريمي لألبوم موسيقي متميز يعود لـ طوني مخول.

- موريكس فخري لـ آنجي جمال عن أفضل فيديو كليب للعام لأغنية "الى كل اللي بيحبوني" للفنانة اليسا.

- موريكس خاص لـ هادي أسود لأفضل نجم غناء عربي شاب.

- عبير نعمة تستلم جائزة أفضل أغنية لبنانية للعام "وينك".

- موريكس فخري لـ جوزيف عطية عن فئة النجم الجماهيري للعام 2018.

- تابعوا مقابلات حصرية من حفل "الموريكس دور" مع نجوم الحفل على موقع "الخليج 365" .

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