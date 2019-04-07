ذا فويس في الرياض للمرة الأولى.. وإعادة شيرين للجنة التحكيم

كشفت مصادر خاصة داخل mbc، أن برنامج “ذا فويس” المقبل في موسمه الخامس، سيتضمن عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى لجنة التحكيم، بعد انسحابها من الموسم الرابع بسبب انشغالها لإعداد ألبومها كما كانت تستعد لتصوير أحد أفلامها.

كما تقرر أن تنطلق الحلقات المباشرة من البرنامج من مدينة الرياض للمرة الأولى، إذ سبق وأشار المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc مازن حايك إلى انتقال البرنامج في موسمه الخامس إلى السعودية.

وأوضح حايك في مؤتمر صحفي عقب الحلقة الأخيرة للبرنامج في نسخته الماضية، أن كل موسم سيشهد تغيّرات في البرنامج حتى لا يشعر المتابع بالملل، مبينا أنه في الموسم الرابع تم تغيير المدربين وحلول الفنانتين إليسا وأحلام، وكذلك الفنان حماقي، مع استمرار الفنان عاصي حلاني.

حديث حايك ظهر واضحًا الآن بعد إعادة شيرين ونقل الحلقات المباشرة للرياض، مع إمكانية اضافة اسماء جديدة في لجنة التحكيم.