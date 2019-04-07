وفاة الفنان إسماعيل محمود

توفى، صباح اليوم الأحد، الفنان إسماعيل محمود، إثر وعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تُشيع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية،

والعزاء بالمكان نفسه.إسماعيل محمود، ممثل سكندري درس القانون، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس النقد والدراما،ولعب في البداية أدوارًا صغيرة عدة، منها فيلم "حد السيف" ومسلسل "غوايش"، ثم بعد ذلك توالت أعماله التي حققت له النجاح، ومن أشهر أعماله دوره في مسلسل "العصيان" مع الفنان محمود ياسين.