انت الان تتابع تفاصيل خبر اكتشاف مقبرة من العصر البطلمي في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 09:48 صباحاً - أعلن علماء آثارٍ اكتشاف مقبرة بحالة جيدة وعليها نقوش جميلة يُعتقد أنها تعود إلى الفترة الأولى من العصر البطلمي قرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم السبت، فإن المقبرة بُنيت لرجل يُدعى "توتو" وزوجته، وهي إحدى سبع مقابر اكتُشفت بالمنطقة في أكتوبر الماضي، عندما ضبطت السلطات مهربين يحفرون بشكل غير قانوني بحثاً عن آثار.

وتحمل جدرانها نقوشاً تصور مواكب جنائزية وصوراً لمالكها وهو يعمل في الحقول، إلى جانب سلسلة نسب أسرته مكتوبة باللغة الهيروغليفية.

ووصف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، المقبرة بأنها تتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية.

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وأضاف أن المقبرة تتكون من بهو مركزي وغرفةِ دَفن بها تابوتان حجريان، وأن البهو ينقسم إلى قسمين.

وذكر أن النقوش تصور صاحب غرفة الدفن "توتو" وهو يقدم ويتلقى الهدايا من الآلهة.

وقال: إن "الأمر نفسه يلاحَظ بالنسبة لزوجته، تا شريت إيزيس، مع اختلاف يتمثل في وجود نصوص من كتاب الموتى".

وعُرضت أيضاً مومياوان؛ إحداهما لامرأة يتراوح عمرها بين 35 عاماً و50 عاماً، والأخرى لطفل عمره يتراوح بين 12 عاماً و14 عاماً، خارج غرفة الدفن في منطقة صحراوية قرب النيل على بُعد نحو 390 كيلومتراً جنوبي القاهرة، كما عُثر أيضاً على 50 حيواناً محنَّطاً، من بينها فئران وصقور.

واستمر حكم البطالمة نحو ثلاثة قرون حتى الغزو الروماني سنة 30 قبل الميلاد.