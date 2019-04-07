ماريتا الحلاني بثوب التخرّج – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، عن خبر تخرّجها ونيلها إجازة في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الخاصة بعد دراسة لسنوات. ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المرفقة التي ظهرت فيها بثوب التخرج.

وتلقّت ماريتا مجموعة من التعليقات التي كتبها الفنانون والنجوم، مهنّئين إياها. وغرّدت لها الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: “حياتي بنوتي مبروك مبروووك ما شاء الله على الادب والجمال والثقافة والتربية”. وردّت ماريتا: “شكراااا يا ملكة! اشتقتلك كتير كتييير”.

وكانت الفنانة كارول سماحة أولى المهنّئات، فعلّقت “برافو ماريتا”.