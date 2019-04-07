بعد يوم واحد فقط من اتمام طلاق جيف بيزوس.. عشيقته تكمل خطّتها!

متابعة بتجــــــــــــرد: أفاد موقع Bloomberg أن مذيعة التلفزيون لورين سانشيز التي أدّت علاقتها غير الشرعية مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس إلى طلاقه ، بطلب الطلاق من زوجها في اليوم التالي من استكمال طلاق بيزوس.

وفي التفاصيل، تقدمت سانشيز بدعوى طلاق من زوجها باتريك وايتسل بعد زواج دام 14 عامًا يوم الجمعة، أي بعد يوم واحد فقط من طلاق بيزوس وزوجته ماكينزي رسمياً يوم الخميس.

وأشارت التقارير الى أن الإعلامية تسعى الآن للحصول على حضانة مشتركة لأبنائهما، الأمر الذي دفع عدّة مواقع اخبارية للتعليق بأن لورين سانشيز استكملت بذلك “خطّتها” للتقرب من جيف بيزوس.

اذ تعرّض مؤسس أمازون للإبتزاز بالتهديد بنشر صور فاضحة له تفضح علاقته مع سانشيز من قبل صحيفة شهيرة، الأمر الذي انتهى بانفصال زوجته عنه بعد 25 عاماً من الزواج.