باسم مغنية كما لم تروه من قبل.. وشم وشعر طويل – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الممثل اللبناني باسم مغنية، عن لوك صدم متابعيه اذ أطلّ بشكل جديد لم يعتادوا عليه من قبل.
فقد ظهر باسم مغنية بشعر طويل منسدل على كتفيه، بالإضافة إلى وشم كبير على يده اليمنى، عبارة عن بوصلة.
هذا اللوك هو لشخصية “أسود” التي سيلعبها الممثل اللبناني ضمن مسلسل يحمل الإسم نفسه سيعرض في رمضان المقبل، و”أسود” هي شخصية غامضة تخفي الكثير من الأسرار بحسب ما ذكرت شركة “ايغل فيلمز” المنتجة.
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