دانا الحلبي تكشفُ عن أغنية جديدة مع أيمن رضا.. وتُعلن عن مشاريعها القادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ اللبنانيةُ دانا الحلبي عن تعاون قريب لها مع الفنان أيمن رضا بأغنية ستجمعهما معًا، مُفضلةً عدم الكشف عن تفاصيلها حاليًا.

وأوضحت الحلبي على هامش حفلها الذي أقامته في العاصمة السورية دمشق بتنظيم "الكود بروداكشن" أنها تُحضّر للعديد من المشاريع الغنائية والأعمال الدرامية، كاشفةً عن فيلم إماراتي سيُعرض في عيد الأضحى المقبل.

وستُشارك في الموسم الدرامي بمسلسل "حرملك" و "الهيبة" بشخصيتين بعيدتين عن الكوميديا، مُعلنةً أنها ستُظهر قدراتها التمثيلية بشكل مختلف.

من جانب آخر ردّت الحلبي على الانتقادات التي طالت أغنيتها "أنا حنان" معتبرةً أنها تُحب ما تفعله وتردُّ بنجاحها ومشاريعها الفنية المستمرّة.