شكرا لقرائتكم خبر عن حسام على يبدآ تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات في "لأخر نفس" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المخرج حسام علي تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات، ضمن أحداث مسلسل "لأخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز الأسبوع المقبل، خاصة أن حسام قطع شوطا كبيرا فى تصويرالمشاهد الداخلية للعمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، التى وفرت جميع الإمكانيات لتقديم عملا دراميا على مستوى عالى ينال إعجاب الجمهور .

وانتهى حسام من تصوير 7 أسابيع كاملة من المسلسل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة الغموض، لاسيما أن ياسمين تحضر مفاجأة درامية لجمهورها، الذى أعتاد على مشاهدتها فى "الكوميديا"، ويكثف مخرج العمل التصوير خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من تصوير الحلقات الـ 10 الأولى لتصبح جاهزة للعرض مباشرة .

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.