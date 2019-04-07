هل تعرّض عمرو مهدي لانتقادات بسبب شعره و"اللوك الجديد"؟.. إليك ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الممثلُ المصري عمرو مهدي إنّ "اللوك الجديد" الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة غير مرتبط بعمل فني، بقدر كونه شكلاً جديدًا يُفضله، موضحًا أنّه لم يتلقَّ انتقادات بشأنه.

وظهر مهدي في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" باللوك الجديد الذي اعتمده مؤخرًا، حيث قام بتطويل شعره لدرجة كبيرة وبشكل لافت للانتباه، موضحًا أنه نفّذ اللوك بنفسه وسيغيره حال تلقيه عملاً فنيًا يتطلّب ذلك.

وبشأن اشتهاره بأدوار الشر في الأعمال الفنية المصرية، أشار مهدي إلى أنّه قدّم العديد من الأعمال الكوميدية والرومانسية، لكنّ أدوار الشر تبقى في ذاكرة المشاهدين.

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وأضاف الممثل المصري أنّ الدراما المصرية في مخاض حاليًا، لاسيما أنّ شركات عالمية كبيرة بدأت تدخل السوق المصرية، وهو ما يجعله متفائلاً بشأن حدوث انتعاشة في السوق الدرامية.

وتابع عمرو مهدي أنّه يعكفُ على البحث عن المشاركة في عمل عالمي، باعتباره حلم حياته الذي يُلازمه منذ الصغر، خاصة الفن الإنجليزي.