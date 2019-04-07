شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "فوق القمر" تجمع بين مصطفى قمر ومحمد رحيم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم مصطفى قمر مع الملحن محمد رحيم فى أغنية تحمل إسم "فوق القمر" ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك" .

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.

وبخلاف الألبوم يقرأ قمر عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدهما خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم "فين قلبى" والذى أعاده للمنافسة فى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات، وشارك فى الفيلم شيرى عادل وإدوارد وإيمان السيد، وظهر مصطفى قمر فى شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع فى حب أخرى.