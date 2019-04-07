شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز: انتهيت من تصوير 70% من "قمر هادى" لـ هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج رؤوف عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير 70% من مشاهد مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه يواصل تصوير المسلسل فى شوراع مدينة 6 أكتوبر، مشيراً أنه يباشر عمليات المونتاج أول بأول لتسليم الحلقات للجهة المنتجة من المسلسل وهى شركة سينرجى استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

وتابع رؤوف : من المقرر أن يتم الانتقال لتصويرعدد كبيرمن مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة بأماكن متفرقة بالقاهرة، خاصة وأن مشاهد المسلسل يتطلب تصويرها في ديكورات خارجية.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم"، الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار.

ويعد مسلسل "قمر هادى" بمثابة التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا فى مسلسلى "فوق السحاب، وطاقة نور"، وهما العملان اللذان حققا نجاحا كبيرا.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.