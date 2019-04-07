خاص| نقاد وموسيقيون عن غناء أصالة باللهجة الصعيدية: "أجادت وغنتها باللهجة البيضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حققت أغنية "بنت أكابر" للمطربة السورية أصالة نصري، التي طرحتها مؤخرا، ردود فعل جديدة، إذ قدمت فيها لونا غنائيا جديدا لأول مرة عليها يجمع بين الشعبي الصعيدي والإيقاع العصري، وغنتها باللهجة الصعيدية، وتعاونت فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، والملحن محمود الخيامي.

وفى هذا السياق يتحدث عدد من النقاد والموسيقيين عن رأيهم في غناء أصالة باللهجة الصعيدية لأول مرة:

حلمي بكر

قال الموسيقار حلمي بكر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أصالة مطربة كبيرة، وعندما يختار المطرب الكبير ألوانا من الغناء، يجيد الاختيار".

وأضاف: "الساحة الغنائية مفتوحة للجميع، وإذا اختارت أصالة اللهجة الصعيدية، وقدمتها باللهجة الصحيحة والمعني واللحن المناسب، ستقدمها بشكل جيد".

وأشار إلى أن الأغاني، التي يقدمها المطرب تكون لإثبات الوجود، وليست للمجاملة، بالتالي تكون الإجابة عند الجمهور الذي يسمع الأغنية.

فوزي إبراهيم

Advertisements

قال الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم في تصريحات لـ"الخليج 365": "أغنية بنت أكابر، نالت إعجابي لأنها مكتوبة بشكل جيد وأيضا التلحين جيد جدا".

وعن صوت أصالة باللهجة الصعيدية أوضح أنها ملتزمة جدا بمخارج الألفاظ وقدمتها بشكل جيد، رغم أنه يوجد بعض الملاحظات على أدائها للهجة الصعيدية، لأنها غير مصرية، لكن غير مطلوب من المطرب غير المصري إتقان كل اللهجات.

وتابع: "أصالة قدمت الأغنية بشكل رائع وبخفة دم كبيرة، ولو قدمتها مطربة مصرية لن تكون بهذا الشكل".

طارق الشناوي

ومن جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "كلمات الأغنية رائعة جدا، وتدل على ميلاد شاعر له مفرداته الخاصة".

وأضاف: "التعبير الموسيقي للأغنية موفق وموافق للكلمات، والملحن له أعمال جيدة حققت نجاحا كبيرا".

وأشار إلى أن أصالة قدمت الأغنية باللهجة الصعيدية، ولكن المناسبة لكل الناس، فهي لم تركز على أن تكون أغنية صعيدية في قدمتها بـ"اللهجة البيضاء"، التي تناسب كل الجمهور سواء المصري أو الخليجي أو الشامي.

يذكر أن الجمهور ينتظر طرح الفيديو الكليب الخاص بأغنية "بنت أكابر"، من إخراج زوجها المخرج طارق العريان، ومن المقرر طرحه قريبا.