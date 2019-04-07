محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة نادرة تجمعه بشقيقته في مرحلة الطفولة. وعلق أوس أوس على الصورة قائلًا: "أختى حبيبتى كل سنة وإنتى عسل وطيبة، والحمد لله كنا مثقفين قوى وإحنا صغيرين ". يُذكر أن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل"هوجان" من تأليف محمد صلاح العوب وإخراج شيرين عادل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة نادرة.. أوس أوس يهنئ شقيقته بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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