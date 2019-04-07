محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرازون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ديانا في الصور بإطلالة صيفية وسط الطبيعة، كما ظهرت أمام دراجة، ونالت الصور إعجاب جمهورها. يُذكر أن اَخر أعمال ديانا كرزون كان "تتر" المسلسل الخليجي "روز باريس"، الذي كتب كلماته الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان وتوزيع جاسم الشايع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ديانا كرازون بالدراجة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.