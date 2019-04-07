شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ضيف شرف مع دنيا سمير غانم فى "من أول نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد شاهين فى مسلسل "من أول نظرة " مع النجمة دنيا سمير غانم المقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف بجانب بطلة العمل، وصورشاهين مشهد خلال الأيام الماضية التى جمعت بينه وبين دنيا وعمرو وهبة وباقى فريق العمل.

وصورت دنيا سمير غانم 18 حلقة من أحداث المسلسل وتواصل تصوير باقى الحلقات، ومن المقرر أن تبدأ قريبا فى تصوير القصة الأخيرة من المسلسل خاصة أن العمل معتمد على 3 قصص رئيسية فى إطار كوميدى.

ويظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد وأحمد رزق والعمل من انتاج شركة سينرجى وهشام جمال وإخراج خالد الحلفاوى.

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وكانت أخر أعمال الفنان أحمد رزق فى الدراما مسلسل "إزى الصحة" الذى عرض عام 2017 وشاركته فى بطولة العمل ايتن عامر وسلوى خطاب، وحسام داغر وأخرون من النجوم إخراج إبراهيم فخر وتأليف يوسف معاطى.

يشار إلى أن أخر أعمال محمد شاهين فى الدراما مسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربينى الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التى جسدها خلال الأحداث.