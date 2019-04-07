شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى ينتهى من تسجيل أغنية بتوقيع الملحن أحمد البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب لؤى من تسجيل أغنية جديدة ضمن أغانى البومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهى من كلمات محمد البدرى وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان أحمد البرازيلى وهى الأغنية الذى يراهن عليها خلال البومه المقبل، كما أكد البرازيلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويقدمه بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن .













المطرب لؤى، يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر أن يطرح الصيف المقبل.

Advertisements

يذكر أن لؤى شارك فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.