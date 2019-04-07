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لؤى ينتهى من تسجيل أغنية بتوقيع الملحن أحمد البرازيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب لؤى من تسجيل أغنية جديدة ضمن أغانى البومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهى من كلمات محمد البدرى وتوزيع إلهامى دهيمة  وألحان أحمد البرازيلى وهى الأغنية الذى يراهن عليها خلال البومه المقبل، كما أكد البرازيلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويقدمه بشكل مختلف تماما  عن أعماله السابقة ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن .

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المطرب لؤى، يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر أن يطرح الصيف المقبل.

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 يذكر أن لؤى شارك فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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