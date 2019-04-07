شكرا لقرائتكم خبر عن غزل وقبلة وشكر.. رومانسية المطربة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم فى الموريكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور قوى المطربة أنغام، مع زوجها الملحن الموسيقى أحمد إبراهيم، والذى بدأ بوصلة غزل وقبلات ورسائل شكر متبادلة أثناء فعاليات تتويجها بجائزة "الموريكس دور" كأفضل مطربة عربية لعام 2019 بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".



أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم

وجهت المطربة أنغام، رسالة شكر إلى زوجها الموزع أحمد إبراهيم، بعد فوزها بجائزة "الموريكس دور"، قائلة: "اسمحوا لى أن أوجه الشكر لحد غالى جدا على قلبى، هو مش بس زوجى وحبيبى ولكن وقف جنبى أحمد إبراهيم فى ألبومى الأخير وقفة كبيرة جدا للظهور بشكل محترم".

وكان قد تغزل الموزع أحمد إبراهيم فى زوجته المطربة أنغام قبل تتويجها بالجائزة: قائلاً:"أنا مش شايف إن فى جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها دا كله محتاجة ألف جائزة، فمبروك عليهم هما أنغام، ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويارب ابقىى وش الخير عليها دائماً كدا"، سرعان ما أهدته المطربة أنغام زوجها قبلة على وصفه لها وكلامه عن ألبومها.

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يذكر أن المطربة أنغام قد أحييت حفلين مؤخراً الأول فى الكويت بعد طرح ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" مباشرة، حيث احتفلت به للمرة الأولى فى هذا الحفل، وبعده أحيت حفل بأحد الفنادق الكبرى فى الإسكندرية، وغنت فيه أغانى البومها الجديد الذى كتب قصة حبها مع الموزع أحمد إبراهيم وانتهت بالزاوج لاسيما وأنهما تعاونا فى 6 أغانى من الألبوم.