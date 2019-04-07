"ليس فقط ابني".. أميتاب باتشان يكشف عن علاقته بنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه مع نجله الفنان أبهيشيك باتشان.

وعلق أميتاب باتشان على الصورة قائلا: "هو لا يرتدى حذائي فقط، ولكن يجلس على نفس عدد الكراسي التي أجلس عليها، هو ليس ابني ولكن صديقي العزيز المقرب".

يُذكر أن الفنان العالمي أميتاب باتشان يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم " Brahmastra" من بطولة عليا بهات، ورانبير كابور وديباك ديجوري وديفيندو شارما ، وشيتنا باندي، ومن إخراج إيان موخرجي..