خاص بالصورة- هكذا أطلّت نيللي كريم في حفل "الموركس دور"

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ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة المصرية نيللي كريم إطلالتها فور وصولها على السجادة الحمراء، الخاصة بحفل "الموركس دور".
وقد ظهرت كريم متألّقة على السجادة الحمراء، حيث إرتدت فستاناً أسود.
وفازت كريم بجائزة الموركس دور لعام 2019، كـ"أفضل ممثلة عربية"، بعد منافسة شرسة مع عدد من الممثلات العرب، لكن إنتزعتها كريم لصالحها في النهاية.
موقع "الفن" يتواجد في هذا الحفل الفني الضخم، الذي يكرّم أهم الفنانين والممثلين في كافة المجالات الفنية والثقافية والإعلامية على إنجازاتهم، ليوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحفل وكواليسه، بالإضافة الى مقابلات مع أهم المشاهير المتواجدين في الحفل.
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