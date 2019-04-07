ميرنا وليد - بيروت - وفاز يامان وديميت بجائزة "الموركس دور"، بعد نجاحهما في مسلسل "الطائر المبكر"، الذي حقّق إنتشاراً واسعاُ في لبنان والعالم العربي. وكان يامان وديميت فور وصولهما الى بيروت التقيا بالصحافيين في مؤتمر صحفي، للاجابة عن الاسئلة التي شغلت المجتمع اللبناني والعالم العربي، بعد نجاح مسلسل "الطائر المبكر"، وضجة الشائعات التي انتشرت عن العلاقة الحقيقية التي تجمع البطلين، الا انهما رفضا التحدث عن حياتهما الخاصة واكتفيا بالاجابة عن الإسئلة، التي تخص الجائزة ونجاح المسلسل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- شاهدوا لحظة وصول جان يامان وديميت أوزدمير الى "الموريكس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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