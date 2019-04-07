خاص بالفيديو- لحظة وصول أنغام وزوجها أحمد إبراهيم الى "الموركس دور"

ميرنا وليد - بيروت - وقد عبّرت أنغام في تصريح لموقعنا أنها سعيدة جداً لتواجدها في لبنان وحضورها حفل "الموركس دور".

وستتسلم أنغام جائزة "أفضل مطربة عربية" من "الموركس دور"، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تكريم أنغام في هذا الحفل، حيث كانت المرة الأولى في العام 2016.

موقع "الفن" يتواجد في هذا الحفل الفني الضخم، الذي يكرّم أهم الفنانين والممثلين في كافة المجالات الفنية والثقافية والإعلامية على إنجازاتهم، ليوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحفل وكواليسه، بالإضافة الى مقابلات مع أهم المشاهير المتواجدين في الحفل.