خاص بالفيديو- طفلة تنهار بكاء بعدما رأت دانييلا رحمة في "الموركس دور"

ميرنا وليد - بيروت - وإستطاع موقع "الفن" أن يلتقط هذه اللحظة، حيث بدت الطفل متأثرة كثيراً عندما رأت دانييلا وبدأت بالبكاء، وبعد ذلك إحتضنتها دانييلا، وقالت لكاميرا "الفن" إنها تأثرت كثيراً أيضاً بدموع الطفلة وكادت تبكي.

وتتسلّم دانييلا جائزة من "الموركس دور"، عن دورها في مسلسل "تانغو"، والذي عرض في رمضان الماضي.

موقع "الفن" يتواجد في هذا الحفل الفني الضخم، الذي يكرّم أهم الفنانين والممثلين في كافة المجالات الفنية والثقافية والإعلامية على إنجازاتهم، ليوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحفل وكواليسه، بالإضافة الى مقابلات مع أهم المشاهير المتواجدين في الحفل.