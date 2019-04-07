ميرنا وليد - بيروت - وإستطاع موقع "الفن" أن يلتقط هذه اللحظة، حيث بدت الطفل متأثرة كثيراً عندما رأت دانييلا وبدأت بالبكاء، وبعد ذلك إحتضنتها دانييلا، وقالت لكاميرا "الفن" إنها تأثرت كثيراً أيضاً بدموع الطفلة وكادت تبكي.
وتتسلّم دانييلا جائزة من "الموركس دور"، عن دورها في مسلسل "تانغو"، والذي عرض في رمضان الماضي.
موقع "الفن" يتواجد في هذا الحفل الفني الضخم، الذي يكرّم أهم الفنانين والممثلين في كافة المجالات الفنية والثقافية والإعلامية على إنجازاتهم، ليوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحفل وكواليسه، بالإضافة الى مقابلات مع أهم المشاهير المتواجدين في الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- طفلة تنهار بكاء بعدما رأت دانييلا رحمة في "الموركس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.