هلا المر تسلّم المخرج طوني فرج الله جائزة أفضل فيلم سينمائي عن "مورين" في "الموركس دور"خاص بالصورة-...

ميرنا وليد - بيروت - وقالت المر إن هذا العمل هم من أهم الأعمال السينمائية في لبنان، وقصته فيها إبداع خصوصاً بمشاركة إمرأة وممثلة عظيمة وهي ​تقلا شمعون​، والإخراج العظيم لطوني فرج الله.

بدورها قالت تقلا شمعون، خلال تسلم الجائزة مع زوجها المخرج طوني فرج الله، "أنا حبيتك يا طوني وحبيت الفن ومن هذا الحب أنجزنا المستحيل" وهو أول عمل تاريخي بالسينما اللبنانية"، كم هنأت زوجها بهذه الجائزة وأيضاً بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم.

أما المخرج طوني فرج الله، فعبّر عن سعادته بهذه الجائزة وقال لتقلا شمعون: "بفتخر انك مرتي وبعترف ما كان فيي انجز هيدا الفيلم لولا وجودك حدي، ومورين من أهم إنجازات السينما".