أحمد رزق ينتظر "الممر".. ويواصل تصوير "من أول نظرة"

ينتظر الفنان أحمد رزق عرض فيلم "الممر" وذلك في موسم عيد الفطر المبارك، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفه، ويشارك رزق البطولة أحمد عز وهند صبري ومحمد فراج وهو فيلم عن قوات الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر.

كما يصور حاليًا دوره في مسلسل "من أول نظرة" امام الفنانة دنيا سمير غانم، حيث يقوم رزق ببطولة عشر حلقات عبارة عن خدوته منفصلة تحمل كل منهم اسم منفصل.

المسلسل تأليف شريف نجيب، واخراج خالد الحلفاوي وانتاج سينرجي وروزناما والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .