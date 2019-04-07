نحافة النجمة التركية ديميت أوزديمير المفرطة تفسد إطلالتها في حفل «موريكس دور».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة التركية ديميت أوزديمير على جائزة تكريمية خاصة ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز «الموركس دور» في دورته الـ19، والذي اقيم في كازينو لبنان تحت رعاية وزارتي السياحة والاعلام، وبحضور أهم الشخصيات الفنية والسياسية والاعلامية والاجتماعية من لبنان والعالم العربي.

نفس الجائزة حصل عليها، شريكها في بطولة مسلسل «الطائر المبكر»، النجم التركي جان يامان، حيث حقق الثنائي شعبية كبيرة، وجماهيرية عريضة في العالم العربي بعد نجاح العمل المعروض حالياً.

ديميت وجان عقدا مؤتمراً صحفياً فور وصولهما لبيروت، كما خضعا لجلسة تصوير خاصة قبل الحفل، وفي الجلسة تألقت الفنانة التركية بـJumpsuit برتقالي أنيق، إلا أن إطلالتها في الحفل كانت صادمة للكثيرين.

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النجمة التركية اختارت للحفل فستان أسود طويل شديد الأناقة، إلا أنه كان مكشوفاً بشكل كبير من منطقة الصدر، إلى الحد الذي اظهر عظام هذه المنطقة، وهو ما عكس نحافة ديميت المفرطة، وسرق الكثير من جاذبية وأنوثة إطلالتها.

يُذكر أن نجاح ديميت وجان في تجسد دورهما كحبيبين ضمن أحداث «الطائر المبكر» اشعل شائعة حول وجود قصة حب بين الثنائي، وعلى الرغم من نفي النجمين، اثيرت الشائعة من جديد مؤخراً، ولكن بشكل أكبر.

عدسات الباباراتزي التقطت النجمين مؤخراً بعد خروجهما من سهرة عشاء عائلية جمعت جان يامان بالممثلة التركية وعائلتها في مطعم الشيف التركي الشهير «نصرت»، الأمر الذي اعتبره البعض، خطوة أولى نحو تخطيط النجمين لإعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي.

ديميت سبق ونفت علاقتها بجان بعد انفصالها عن حبيبها السابق سيجكين أوزديمير، حيث قالت: «لا يوجد علاقة حب بيني وبين جان، نحن اصدقاء فقط.. أنا لم أخن سيجكين.. نحن جربنا ولم ينفع الأمر.. نحن منشغلين جداً بعملنا ولا نلتقي.. هذا يعني أن علاقتنا لهذا القدر فقط».