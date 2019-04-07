رسالة رومانسية من إسراء عبد الفتاح لزوجها حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

وجهت الفنانةإسراء عبدالفتاح رسالة رومانسية لزوجها الممثل حمدي الميرغني عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتبت إسراء على الصورة قائلة: "يضيق الكون في عيني وأشوفك في خيالي كون، لن أقول كل عام وأنت بخير بل سأقول أنت الخير لكل عام، يا حبيبي".

يذكر أن حمدي الميرغني احتفل أول أبريل الجاري بعيد ميلاده.