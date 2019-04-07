بالصور| ماجي بو غصن كالطاووس في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ماجي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا طويلاً وتشبه الطاووس، وقد حازت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها. يذكر أن الفنانة ماجى بوغصن تصور حاليآ مشاهد مسلسلها الجديد "بروفا " والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، ويشاركها البطولة الفنان المصري أحمد فهمى، المسلسل من تأليف يم مشهدى، ومن إخراج رشا هشام شربتجي.

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